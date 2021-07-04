فعاليات اليوم الرابع من معرض الكتاب الـ47 في طرابلس

تستمر فعاليات معرض الكتاب الـ47 الذي تقيمه الرابطة الثقافية في مقرها في طرابلس لليوم الرابع على التوالي.ومن زوار المعرض، نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام ابراهيم عوض الذي أثنى على "هذه المبادرة الشجاعة والحكيمة التي أقدمت عليها الرابطة، خصوصا في هذه الاجواء المضطربة التي يعيشها لبنان بشكل عام وطرابلس بصورة خاصة. واللافت أن في يوم افتتاح المعرض شهدت المدينة تدهورا أمنيا كبيرا وقطع طرقات لم يحولا دون المضي في حفل الافتتاح، وهذا أمر نحيي عليه الأخ رئيس الرابطة رامز الفري الذي أضاء شمعة نور عوض أن يلعن الظلام كما يقال. وهو نور المعرفة والثقافة والتأكيد على أن طرابلس مدينة العلم والعلماء، نعم كلنا نئن ونتوجع لما بلغته أوضاعنا من ضيق وعوز، لكن ليس بقطع أرزاق الآخرين وشل المدينة تتأمن لقمة العيش".كما استقبل الفري رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق والمدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد ومدير معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور كلود عطية، والشاعر أنور الخطيب الذي اتى من فلسطين، أعضاء مجالس بلدية وفنانين وحشد من المهتمين.وعلى هامش المعرض، أقيمت ندوة بعنوان "القدس في عيون شاعر الكورة الخضراء"، بالتعاون مع مركز "زاوية رؤية الثقافية" شارك فيها الشعراء باسل عبد العال، احمد ديب، مروان الخطيب، جنين القاضي وسنا لوباني وضيف الشرف الشاعر أنور الخطيب. ورسم مباشر أمام الجمهور من وحي المناسبة للفنان علي عبد العال.وأقيمت ندوة أخرى حول ديوان "عندما يفيض الشعر بمناجاة الله تعالى وهموم الناس وقضايا الأمة" لمؤلفه رئيس جامعة طرابلس الدكتور رأفت ميقاتي، شارك فيها الشاعر سعد الدين الشلق، الدكتور رياض عثمان، الدكتور محمود درنيقة، الدكتور صلاح الهواري.وتم توقيع الكتب الآتية: "رسائل الجسد" رواية للدكتور كلود عطية، و"الرقص في عيد البربارة على الطريقة الاميركية" للأستاذ الياس عشي في جناح الجامعة اللبنانية- معهد العلوم الاجتماعية. و"هموم لبنانية" للدكتور قاسم الصمد في جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية. و "الالعاب الالكترونية القتالية المتعة الشرسة" من تأليف د. جانيت خوري ود. دولي الصراف، في جناح جمعية الوفاق الثقافية. وكتاب أيضا للدكتورة جمانة كيال والدكتور شربل ليشع بعنوان "سوسيولوجيا اللجوء" في جناح جريدة الوفاق، وديوان بعنوان "أسميك التصاقا بالنجوم" للشاعر باسل عبد العال في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحادة الثقافي.ويستمر المعرض حتى الاحد 11 تموز يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساء في قاعات الرابطة شارع الثقافة - طرابلس.