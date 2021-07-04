الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر غدا الاثنين في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، سلسلة بيانات، جاء فيها الآتي:بتاريخ 5 /7 /2021 ما بين الساعة 6,00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات عرب اللويزة، عمرا، ميس الجبل، حولا، الضهيرة، البستان ويارون - الجنوب.وتقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 5 /7/ 2021 ولغاية 23 /7 /2021 بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس وحقلي تدريب مزرعة حنوش - حامات وتم رطيبة - اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.كما ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 5 /7 /2021 ولغاية 8 /7 /2021 ما بين الساعة 7,00 والساعة 14,00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية سقي ابو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".