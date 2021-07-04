الجيش الإسرائيلي يتهم مسؤولاً بـ"حزب الله" بتهريب المخدرات عبر الحدود

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، أنّ حزب الله متورط في عملية تهريب الأسلحة والمخدرات إلى إسرائيل عبر الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأشار البيان إلى أنّ "خ.ح" المسؤول في حزب الله متورط في عمليات تهريب أسلحة ومخدرات إلى إسرائيل عبر الحدود اللبنانية، وقد تم إحباطها الشهر الماضي.

وفي السياق، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في البيان إلى أن المتهم تولى "قيادة وحدات خاصة في الحزب، ويشرف اليوم على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية".

وتابع: "يبدو أنه متورط رئيس في عملية التهريب التي أحبطت على يد قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلي في 2 حزيران 2021، حيث تم ضبط 15 مسدسا و36 كيلوغراما من الحشيش وعشرات مخازن رصاص تقدر قيمتها بنحو 2,000,000 شيكل" (615 ألف دولار تقريبا).

وأوضح أدرعي أن "عمليات تهريب الأسلحة من لبنان تستخدم لأهداف إرهابية داخل إسرائيل"، مشيرا إلى أن هذا "نوع جديد من الجهاد يمارسه حزب الله وهو جهاد المخدرات"، حسب وصفه.