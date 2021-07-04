لبنان

عصيان طالبي واعتصام.. هذا ما سيجري يوم الثلاثاء

Lebanon 24
04-07-2021 | 11:35
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 أعلنت اللجنة الطالبية في لبنان، بعد إجتماع طارىء عقدته برئاسة رئيسها عمر الحوت، للبحث في موضوع الامتحانات الرسمية، الثلاثاء المقبل في 6 تموز يوم عصيان مدني طالبي وتحركات احتجاجية طالبية في مختلف المناطق اللبنانية، داعية جميع الطلاب والأهالي والأساتذة إلى المشاركة في الإعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي الساعة الواحدة ظهرا.

واستنكرت في بيان، أن "تحول التربية أداة للمناكفات والسجالات السياسية، فيلجأ وزير التربية إلى الإستفراد بقراره، وكأن الوضع يحتمل مثل هذه التصرفات".

واستغربت "إعتبار البدل المالي للأساتذة المعضلة الوحيدة التي يجب حلها لإجراء الإمتحانات. فالطالب كالأستاذ بحاجة إلى مادة البنزين للتنقل، كما أن الوضع الإقتصادي سيئ على الطرفين عدا عن بدء إنتشار المتحور الهندي في لبنان".

وأكدت اللجنة أن "الطلاب غير جاهزين لا تربويا ولا نفسيا لإجراء الإمتحانات، وأن أغلب الكفايات لم تكتسب من خلال التعلم عن بعد، والوقت الذي أعطي للتعلم المدمج لم يعوض الدروس التي أعطيت. وبإعتبار أن وزير التربية لم يلق أي إهتمام للحملة التي أطلقتها اللجنة عبر "تويتر" تحت #تراجع_يا_طارق، والتي تصدرت "ترند" على مدار يومين كاملين بأكثر من مئة ألف تغريدة".
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