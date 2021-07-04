لبنان

كم سجل عداد كورونا اليوم؟

Lebanon 24
04-07-2021 | 11:55
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 545570 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
 
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