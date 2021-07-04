كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية

تنتظر مؤسسة كهرباء لبنان قرار المصرف المركزي لجهة فتح اعتماد لسفينة الغاز أويل، الراسية أمام معمل دير عمار الذي يعمل بأدنى طاقته، بينما توقف معمل الزهراني عن العمل.

وقالت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ "LBCI" أنه "إذا فتح مصرف لبنان الاعتماد فيمكن البدء بإفراع حمولة السفينة فوراً، ورفع ساعات التغذية".

واستغربت المصادر "مماطلة مصرف لبنان في فتح الاعتماد، وهو جزء من سلفة الـ 200 مليون دولار التي أقرها مصرف لبنان وحصلت على موافقة إستثنائية، علما أن ما تبقى من هذه السلفة لا يكفي سوى لشراء سفينة غاز أويل أخرى وسفينة فيول أويل".

وأكدت مصادر كهرباء لبنان أن "المشكلة ليست فقط مشكلة محروقات للمعامل، بل هي تحتاج لقطع غيار، للصيانة ومواد كيميائية للتشغيل، وهذه لن تتوفر إن لم تتأمن الدولارات من مصرف لبنان".