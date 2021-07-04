في هذه المنطقة.. 50 ألف "خوّة" لتعبئة البنزين!

دهمت عناصر من امن الدولة في صيدا إحدى محطات الوقود في المدينة واستدعت أحد الاشخاص الى التحقيق على خلفية الاشتباه بحصوله على خوات (50 الف ليرة) من العديد من المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الطوابير، لتعبئة خزانات سياراتهم بمادة البنزين.