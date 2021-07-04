لبنان

بكلمات مؤثرة.. الجميل ينعى نائب رئيس الكتائب السابق شاكر عون

Lebanon 24
04-07-2021 | 12:48
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غيّب الموت النائب السابق لرئيس حزب الكتائب شاكر عون.

ونعى رئيس الكتائب سامي الجميّل عون وغرد قائلاً: "نودّع اليوم مناضلا كبيراً وكتائبياً أصيلا، رسم خلال مسيرته الحزبية دروب الشجاعة والعصامية والنزاهة. رفيق المؤسس وقدوة للأجيال، عرفتك نائبا لرئيس الحزب وأخا أكبر ينصحني ويستمع إلي في الأوقات الصعبة".

أضاف: "شكراً لكل ما أعطيت للبنان والكتائب، شاكر عون، سنفتقدك كثيراً". 
 
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