بكلمات مؤثرة.. الجميل ينعى نائب رئيس الكتائب السابق شاكر عون

غيّب الموت النائب السابق لرئيس حزب الكتائب شاكر عون.ونعى رئيس الكتائب سامي الجميّل عون وغرد قائلاً: "نودّع اليوم مناضلا كبيراً وكتائبياً أصيلا، رسم خلال مسيرته الحزبية دروب الشجاعة والعصامية والنزاهة. رفيق المؤسس وقدوة للأجيال، عرفتك نائبا لرئيس الحزب وأخا أكبر ينصحني ويستمع إلي في الأوقات الصعبة".أضاف: "شكراً لكل ما أعطيت للبنان والكتائب، شاكر عون، سنفتقدك كثيراً".