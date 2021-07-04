القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع

وسط شح مادة المازوت وارتفاع سعرها، ومع التقنين الكهربائي القاسي، بات موزعو خدمة الانترنت في لبنان أمام واقعٍ صعب، خصوصاً أن مهمّة تأمين الخدمات للمواطنين تواجه الكثير من الصعوبات.

وحالياً، يستعد الكثير من هؤلاء الموزعين لزيادة تكلفة الانترنت الشهرية في العديد من المناطق. وكما هو شائع، فإن تكلفة الانترنت الأساسية كانت تبلغ 50 ألف ليرة، أما الآن، ومع ارتفاع سعر الدولار والأزمة المرتبطة بالمازوت والكهرباء، فإن تلك التسعيرة قد ترتفع إلى 75 ألف ليرة وربما أكثر.