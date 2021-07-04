جديد الملف الحكومي.. هذه آخر التطورات والمعطيات

أشارت معلومات قناة الـMTV الى انه وعلى الرغم من عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت، الاّ أنه لم يسجل اي موعد له اليوم، وما من موعد محدّد حتى الآن مع نبيه بري.وأكدت المعلومات ان الرئيس بري الذي ما يزال يصرّ على عدم اعتذار الحريري وإن وافق فسيكون ذلك بشرط اتفاقٍ مسبق على أن يسمّي الحريري بديلاً عنه وأن يُصار الى تأليف الحكومة سريعاً.