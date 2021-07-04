لبنان

انقاذ مواطن علق داخل جوف صخري في عمشيت

Lebanon 24
04-07-2021 | 13:57
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر "فيسبوك" أن عناصرها تمكنوا وبعد جهود مضنية، استمرت منذ الساعة 17,00 ولغاية الساعة 18,45 من تاريخ اليوم، من إنقاذ مواطن علق داخل جوف صخري مقابل شاطئ عمشيت أثناء ممارسته هواية السباحة، وأصيب ببعض الكدمات.

واستعانت العناصر بالحبال ومعدات خاصة بعمليات الانقاذ للتمكن من الوصول إليه واخراجه بطريقة آمنة، وعملوا على نقله الى مستشفى سيدة المعونات لتلقي العلاج اللازم.

وتوجهت العناصر على متن دراجة الإسعاف Moto Ambulance إلى موقع الحدث لإنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في الوقت المناسب بانتظار وصول سيارة الإسعاف.
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