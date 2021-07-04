لبنان

اللواء ابراهيم يغادر لبنان... هذه وجهته

Lebanon 24
04-07-2021 | 20:57
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: 
غادر مساء اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيروت متوجهًا إلى لندن عن طريق روما، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البريطاني.  
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عباس ابراهيم

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