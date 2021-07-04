اللواء ابراهيم يغادر لبنان... هذه وجهته

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

غادر مساء اليوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيروت متوجهًا إلى لندن عن طريق روما، في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البريطاني.