قتيل وجريح نتيجة حادث سير على طريق عام كفردجال النبطية

توفي شاب سوري وجرح آخر لبناني في حادث سير وقع معهما على طريق عام كفردجال - النبطية، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".



وكان السوري أ. ع. ع. ج (22 عاماً والدته لبنانية من سكان ميفدون) يقود سيارة من نوع BMW والى جانبه الشاب ر.قميحة (من بلدة كفرصير) عندما فقد السيطرة عليها وارتطمت بعمود كهربائي وانقلبت بهما.

وعملت سيارات اسعاف تابعة لاسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية، على نقلهما الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية، حيث فارق الشاب السوري الحياة متأثرا بجراحه، فيما وصفت حال قميحة بالمستقرة.



وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث.