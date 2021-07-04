لبنان

وفاة شابة في كفركلا بإطلاق نار عن طريق الخطأ.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-07-2021 | 15:13
A-
A+
Doc-P-839650-637610338590642223.jpg
Doc-P-839650-637610338590642223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت الشابة "م.ف." (21 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد إطلاق النار على نفسها عن طريق الخطأ في منطقة كفركلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن لبنان وأزمته: "مستعدون لمساعدته"
lebanon 24
05/07/2021 01:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من لبناني في إفريقيا: "تعوا لهون وعيشوا بكرامة لأن ما في طوابير" (فيديو)
lebanon 24
05/07/2021 01:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة بريطانية تدق ناقوس الخطر بشأن لبنان: أزمته لا يمكن تجاهلها وآثارها فادحة
lebanon 24
05/07/2021 01:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء ابراهيم يغادر لبنان... هذه وجهته
lebanon 24
05/07/2021 01:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق نار

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2021-07-04
17:40 | 2021-07-04
17:31 | 2021-07-04
17:15 | 2021-07-04
17:09 | 2021-07-04
17:01 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website