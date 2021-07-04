وفاة شابة في كفركلا بإطلاق نار عن طريق الخطأ.. إليكم التفاصيل

توفيت الشابة "م.ف." (21 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد إطلاق النار على نفسها عن طريق الخطأ في منطقة كفركلا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.



وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.