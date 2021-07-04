عدوان: في حال اعتذر الحريري سنرشح أديب لتشكيل الحكومة

قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أنّه "في حال اعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، فإن القوات اللبنانية سترشح السفير مصطفى أديب أو شخصية مثله لتشكيل الحكومة العتيدة"، وأضاف: "الحريري منذ البداية لم يكن يجب أن يأتي إلى الأكثرية المتحكمة ويغطيها وهو سيحمل المسؤولية معها إن غطاها".

واعتبر عدوان أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف مسؤولان عن التأخير في تشكيل الحكومة، وعندما كانوا متفقين لم تكن هناك مشكلة صلاحيات، هم اليوم مختلفين على من لديه أي حصة وليس على الصلاحيات".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال عدوان: "مع الموجودين فالج لا تعالج ونحن نضيع وقت الناس، والمسؤولية الأكبر هي على المنظومة الحاكمة والمتحكمة وهي لا يمكن أن تكون أكثرية ولا تجد حلولاً".

وأردف: "لو كنا في بلد يحترم القانون والدستور لكانت حكومة حسان دياب اليوم تتعرض للمحاسبة ونحن نحمله مسؤولية الـ 8 مليارات دولار الذين صرفوا من تشرين الأول 2019 وحتى اليوم".

وتابع: "يا عيب الشوم على هيك حكومة تصريف أعمال بعدما تفرجت على 8 مليارات دولار صرفوا وهي الأن تناقش إن كانت ستدفع 2 مليون دولار سلفاً أم بالتقسيط لشركة ألفاريز للتدقيق الجنائي. إنّ حكومة دياب بين الدواء والمحكمة الدولية اختارت المحكمة".

ومع هذا، فقد رأى عدوان أنّ "الانتخابات المبكرة في تشرين الثاني المقبل توفر على الناس 1800 يوم بالاستنهاض الاقتصادي وأمام كل يوم تأخير نحتاج 10 أيام لنستنهض باقتصادنا".

وأشار نائب "الجمهورية القوية" إلى أنّ "الجميع من دون استثناء لا يريدون التدقيق الجنائي، وهم يواجهون اتهامات بالفساد"، وقال: "نطالب بالتدقيق بكل القطاعات والوزارات".

وفي ملف البطاقة التمويلية، سأل عدوان: "ماذا كان يمنع أن تحصل البطاقة التمويلية في بداية عام 2020 عندما كان هناك 8 مليارات دولار في المصرف المركزي؟".

وحول ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، قال عدوان: "يجب تأمين الدعم للقاضي طارق بيطار للوصول الى الحقيقة والأكثرية العادية هي التي تبت الحكم بإحالة رفع الحصانة".