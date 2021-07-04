رسالة من السّيد إلى المدعى عليهم في فضية انفجار المرفأ.. هذا ما قاله

قال النائب جميل السيد أنّ "سيشارك في جلسة مجلس النواب الخاصة برفع الحصانات عن المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت"، وأضاف: "لو كنت مكان المستدعين، أذهب إلى القاضي طارق البيطار مهما كان موقعي وأضع دفاعي لديه من دون انتظار رفع الحصانة من مجلس نواب ولا أذونات من وزراء".

وفي حديث تلفزيوني، أشار السيد إلى أنّ "أول مسؤولية كبيرة تقع على عاتق في وزارة الأشغال إذا أدخلت مادة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وجرى تخيزنها من دون موافقة الجيش". وأردف: " حين تبلّغ الجيش رسمياً على ايام العماد جان قهوجي بشأن كميات نيترات الأمونيوم، كانت ردّة الفعل بين الاستهتار والجهل".

ومع هذا، فقد أوضح السيد أنّ "الامن العام في المرفأ مسؤول عن دخول وخروج الاشخاص، وعليه تبليغ السلطات بما يرى أو يعرف، وهو كان على علم بنيترات الأمونيوم وقد أبلغ عنها".

وفي الملف الحكومي، قال السيد: "حزب الله لا يملك العصا ولا يملك القدرة في الموضوع الحكومي، وهو قام بمبادرة وحصل على تنازلات من التيار الوطني الحر. الآن، يجري البحث في مخرج في موضوع اعطاء الثقة من التيار الوطني الحر للحكومة، وموضوع تسمية الرئيس المكلف سعد الحريري للوزيرين المسيحيين بموافقة الرئيس عون".

وفي ملف البطاقة التمويلية، قال السيد: "حتّى ايلول ليقرّر صندوق النقد سواء سيعطينا لتمويل البطاقة التمويلية او لا. مصدر تمويل البطاقة التمويلية اذا غير موجود حتّى الآن".

وفي سياق منفصل، لفت السيد إلى أنّ "حزب الله" سلّم كل شيء في الدولة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأضاف: "الحزب واقع بين ابتزاز الحليف والخصم، وهو ليس بحاجة للفساد لتمويل كينونته السياسية وهو لا يملك ادوات لمنع الفساد في الدولة".

وتابع: "الرئيس بري يغلب التسوية على المحاسبة، وهذا نهجه"، كما رأى أن "الوفاق المصطنع جعل القوى الطائفية تحكم البلاد".

ومع هذا، قال السيد: "فليجتمع مجلس النواب ويحلّ نفسه ويتمّ اجراء انتخابات مبكرة ويستقيل رئيس الجمهورية ميشال عون، وبعدها ينتخب المجلس الجديد رئيساً ونكون بذلك اعدنا تشكيل السلطة. قلت لهم بدلاً من ان نهرب من الناس فلنهرب الى الناس".