لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن لبنان وأزمته: "مستعدون لمساعدته"

Lebanon 24
04-07-2021 | 23:04
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، إنّ "بلاده مستعدة للعمل من أجل ازدهار لبنان وخروجه من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها".
وفي كلمة أدلى بها خلال افتتاح النصب التذكاري لقتلى "جيش لبنان الجنوبي"، ذكر غانتس، في تصريحات نقلها موقع "واللا" العبري: "عرضت إسرائيل في الماضي مساعدة لبنان، وحتى اليوم نحن مستعدون للعمل والتأثير على دول أخرى ستساعده وتمد له يد العون من أجل ازدهاره والخروج من الأزمة".

وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي "حزب الله" المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، وقال إنه (حزب الله) يعمل على زيادة تدخل إيران في البلد، وتنفيذ نوع من "الانقلاب الهادئ" داخله، على حد قوله.
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