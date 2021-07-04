محتجون يعتصمون أمام سراي الهرمل إحتجاجاً على الوضع المعيشي

نفذ حشد من شباب الهرمل اعتصاماً أمام مبنى البلدية، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية واختفاء البنزين والمازوت والانقطاع المستمر للكهرباء وغلاء الاشتراكات. وانطلق المشاركون في مسيرة إلى أمام سرايا الهرمل الحكومي حيث واصلوا الاعتصام وسط إجراءات أمنية.