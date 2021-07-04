إعلان مبكر لخوض الإستحقاق الرئاسي

وصف نائب كسرواني الإحتفال الحزبي الذي نظمه النائب نعمة إفرام بمثابة إعلان مبكر لخوضه الإستحقاق الرئاسي في خريف العام المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".