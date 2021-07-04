لبنان

إعلان مبكر لخوض الإستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
04-07-2021 | 17:01
A-
A+
Doc-P-839665-637610404561149130.jpg
Doc-P-839665-637610404561149130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف نائب كسرواني الإحتفال الحزبي الذي نظمه النائب نعمة إفرام بمثابة إعلان مبكر لخوضه الإستحقاق الرئاسي في خريف العام المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني يسيطر على حريق أعشاب في كسروان
lebanon 24
05/07/2021 07:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات نظمت يوما طبيا مجانيا في هذه البلدات الكسروانية
lebanon 24
05/07/2021 07:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سيّدة مجهولة الهوية عُثِر عليها في بلدة شحتول قضاء كسروان... هل تعرفونها؟
lebanon 24
05/07/2021 07:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح: سنلجأ إلى الأمم المتحدة
lebanon 24
05/07/2021 07:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24

كسروان

استحقاق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:04 | 2021-07-04
23:00 | 2021-07-04
22:55 | 2021-07-04
23:01 | 2021-07-04
23:47 | 2021-07-04
23:40 | 2021-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website