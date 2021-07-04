أسبوع القرار: التأليف والإعتذار

رجّحت مصادر معنية بملف التأليف عبر "اللواء" ان يبين هذا الاسبوع الخيط الابيض من الاسود ذلك لأن الاستمرار في المنطقة الرمادية من شأنه ان يدفع الامور من تدهور إلى آخر، بانتظار نقطة اللارجوع من انهيار لا يمكن بعده الخروج، وفقاً لما هو مطروح من الازمة الخطيرة والمدمرة".