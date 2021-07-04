الأنظار تتركز على تحرّك البطريرك الراعي

كتبت "اللواء": "تتركّز الأنظار على التحرّك الذي سيباشره، البطريرك الماروني بشارة الراعي نحو كبار المسؤولين والزعماء السياسيين المعنيين بعملية تشكيل الحكومة كما اعلن من روما، والأفكار والتوجهات التي سيبلغهم اياها، في ضوء زيارته الفاتيكان وما تبلغه من البابا فرنسيس عن نتائج اللقاءات التي عقدت في روما بين وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسعودية بخصوص لبنان".

واذ تجنّبت المصادر الكشف عن الخيار الذي سيتخذه الحريري من عملية التشكيل، أوضحت عبر "اللواء" ان "أي خيار يرسو عليه توجه رئيس الحكومة المكلف، ينطلق من المصلحة العامة للبلد وليس لمصالح شخصية، كما هي خيارات بعض الاطراف ولاسيما الفريق الرئاسي الذي يمعن بوضع العراقيل والشروط والمطالب اللا معقولة لتعطيل التشكيل".