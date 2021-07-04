لبنان

فريق باسيل يروّج لاعتذار الحريري

Lebanon 24
04-07-2021 | 17:40
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أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "الترويج عن توجّه الرئيس المكلف للاعتذار عن تشكيل الحكومة بعد عودته الى بيروت، مصدره الفريق الرئاسي للإيحاء بأن سبب الازمة الحالية ومتفرعاتها رفض الرئيس الحريري الاعتذار خلافا للواقع والحقيقة، ومحاولة ممجوجة ومكشوفة للتهرّب من مسؤولية التعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة التي أصبحت متلازمة وحتى من اساسيات الممارسة السياسية للفريق الرئاسي ومعروفة من الجميع بالداخل والخارج معاً".
وذكّرت المصادر انه "في اعقاب استقالة حكومة الرئيس الحريري بعد أحداث ١٧ تشرين الاول عام ٢٠١٩، ثم اعتذاره بعد ذلك عن تشكيل الحكومة اللاحقة، أطلقت يد الفريق الرئاسي المذكور مع "حزب الله" بتشكيل حكومة حسان دياب المستقيلة، بأمها وأبيها، وتساءلت ماذا كانت النتيجة؟ الفشل الذريع وحالة الخراب والانهيار وتفكك المؤسسات وتحلل الدولة".
وختمت المصادر بالدعوة الى التوقف عن مسلسل الأوهام والاكاذيب التي لا توصل الى تشكيل حكومة اخصائيين غير حزبيين، بل إلى استفحال الأزمات التي تضغط على اللبنانيين بقوة".
المصدر: اللواء
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