لبنان

الصلاة لبري

Lebanon 24
04-07-2021 | 21:04
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في معرض الشرح الذي قدمه البطريرك الماروني بشارة الراعي الى البابا فرنسيس حول الوضع الحكومي، ومبادرة رئيس المجلس نبيه بري من اجل تسهيل التأليف، نوه البابا بالمبادرة، داعياً الى الصلاة عن نية بري.
(النهار)
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