(النهار)

علم أنّ رئيساً مكلفاً سابقاً ولدى اتصاله بأحد أصدقائه في لبنان، قال له إنّه فوتح بالتكليف مجدداً ويدرس الموضوع، لكنه لن يقبل المهمة لان وضع البلد كارثيّ.