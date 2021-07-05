لبنان

جس نبض

Lebanon 24
05-07-2021 | 03:07
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علم أنّ رئيساً مكلفاً سابقاً ولدى اتصاله بأحد أصدقائه في لبنان، قال له إنّه فوتح بالتكليف مجدداً ويدرس الموضوع، لكنه لن يقبل المهمة لان وضع البلد كارثيّ.
(النهار)
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