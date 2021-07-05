لبنان

ازدياد التهريب

Lebanon 24
05-07-2021 | 03:08
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قال مرجع سياسي في مجالسه إنّ التهريب "تفاعل في الآونة الأخيرة باتجاه سوريا، وأجزم أن ليس في وسع أحد لجمه إذ يتخطانا جميعاً".
(النهار)
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