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لبنان
ازدياد التهريب
Lebanon 24
05-07-2021
|
03:08
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قال مرجع سياسي في مجالسه إنّ التهريب "تفاعل في الآونة الأخيرة باتجاه سوريا، وأجزم أن ليس في وسع أحد لجمه إذ يتخطانا جميعاً".
(النهار)
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