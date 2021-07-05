دفع لقانون الشراء

(النهار)

تصريح سفير الاتحاد الاوروبي عن تحويل قانون الشراء العام إلى واقع ملموس، مضافا إلى التغريدة على صفحة السفارة الفرنسية عن لقاء مثمر مع المدير العام لادارة المناقصات جان العلية لتنفيذ قانون الشراء العام؛ رسالة للمعرقلين المهددين بالطعن بوجود ارادة دولية لتنفيذ هذا القانون الاصلاحي.