لبنان

لم يتبلغ باصابته بكورونا... هذا ما حصل مع عماد حويلي

Lebanon 24
05-07-2021 | 04:12
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لم يتبلّغ عماد حويلي رب العائلة التي قضت في حادث السعديات إصابته بفيروس كورونا إلا بعد أيام من عودته الى لبنان من أفريقيا وبعد انتهاء العزاء بعائلته والتي استمرت لأيام وشارك فيها المئات، مما ادى الى اصابة العشرات بفيروس كورونا.
(نداء الوطن)
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عماد حويلي

كورونا

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