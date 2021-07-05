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لبنان
مؤتمر صحافي قريب
Lebanon 24
05-07-2021
|
03:19
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يتردد أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية قد يعقد مؤتمراً صحافياً للتعليق على أبعاد وخلفيات الطعن بقانون الشراء العام بعد شرح انعكاساته الايجابية على المال العام.
(جان العلية)
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رئيس إدارة المناقصات
جان العلية
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