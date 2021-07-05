لبنان

مؤتمر صحافي قريب

Lebanon 24
05-07-2021 | 03:19
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يتردد أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية قد يعقد مؤتمراً صحافياً للتعليق على أبعاد وخلفيات الطعن بقانون الشراء العام بعد شرح انعكاساته الايجابية على المال العام.
(جان العلية)
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رئيس إدارة المناقصات

جان العلية

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