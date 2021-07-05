مؤتمر صحافي قريب

يتردد أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية قد يعقد مؤتمراً صحافياً للتعليق على أبعاد وخلفيات الطعن بقانون الشراء العام بعد شرح انعكاساته الايجابية على المال العام.

(جان العلية)