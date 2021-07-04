اللواء صليبا: اثق بالقضاء

قال قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الذي ادعى عليه القاضي طارق البيطار في جريمة انفجار مرفأ بيروت، لـ«الديار» أنه يثق بالقضاء اللبناني وأنه سيسعى جاهدًا لتبيان الحقيقة حفاظًا على حقوق أهالي ضحايا مرفأ بيروت وصونا لدماء شهدائه، خاصةً وأن ضميره مرتاح بعد الإجراءات التي قامت بها المديرية العامة لأمن ألدولة تحت إشراف القضاء المختص.وعلم ان اللواء صليبا كان اعد مذكرة حان وقت تقديمها يشرح فيها كل التفاصيل، وتؤكد المعلومات ان اللواء صليبا سيحضر وسيوضح الموضوع.