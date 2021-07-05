لبنان

توفي بحريق داخل مشغله التجاري في القلمون.. صعوبة في اخماد النيران وحالات اختناق (فيديو)

Lebanon 24
05-07-2021 | 03:45
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توفي المواطن "ن.د" اثر حريق شب~ داخل مشغله التجاري في بلدة القلمون صباح اليوم الإثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وكانت قد عملت عناصر فرق الاطفاء في فوج اطفاء طرابلس على اخماد الحريق بعد ايجاد صعوبة بالسيطرة على النيران.
 
 
 
 
كما قامت فرق الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ في الجميعة الطبية على نقل الجثة الى احدى المستشفيات في طرابلس واسعاف عدد سكان المبنى الذي شب بداخله الحريق نتيجة تعرضهم لحالات اختناق واصابة عدد من مسعفي جهاز الطوارئ بحالات اختناق بسبب نقص في الاوكسجين اثناء قيامهم بعملية الاسعاف.

فيما لم تعرف اسباب الحريق حتى الساعة.
 
 
 
 
 
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