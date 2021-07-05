تطور لافت في علاقة "التيار" - "الاشتراكي"!

اكدت مصادر متابعة ان العلاقة بين "التيار الوطني الحر" والحزب "التقدمي الاشتراكي" تتحسن بإستمرار وقد حصلت توافقات واسعة خلال الاسابيع الماضية في ظل الاستقرار الاعلامي والسياسي بين الطرفين.

ولفتت المصادر الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات تنسيقية دورية بين عدد من اللجان الحزبية للبحث في قضايا مختلفة ومتعددة، على ان يتم تتويج التقارب بلقاءات علنية بين قياديين من الطرفين.

وقالت المصادر ان المواضيع السياسية التي تبحث لا تقتصر على الانتخابات والتحالفات الممكنة فقط، بل يتم مناقشة كل ما هو مطروح في الساحة السياسية اللبنانية من قضايا آنية واستراتيجية.