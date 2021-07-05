لبنان

مرجع حقوقي يعلّق: هل حصّن البيطار جدران منزله؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-07-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-839754-637610710348812475.jpg
Doc-P-839754-637610710348812475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعقيباً على الإنطلاقة الجديدة للمسار القضائي الذي حدده المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار نهاية الأسبوع الماضي، والذي تضمن مجموعة كتب أرسلها البيطار الى النيابة العامة التمييزية أصولاً لرفع الحصانة عن عدد من المسؤولين المدنيين وطلب الإذن بالملاحقة عن عدد آخر من القادة العسكريين، يشير مرجع حقوقي الى أن القاضي البيطار بهذه الخطوة يكون  قد تبنى جزءاً من الإدعاءات التي كان قد وجهها سلفه القاضي فادي صوان في كانون الأول الماضي، يوم إدعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزيرين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر  والوزير السابق يوسف فنيانوس من دون أن يمثل أحد منهم أمامه لاحقاً.

 

ويضيف المرجع: على مسافة نحو سبعة أشهر من "خرق الدستور" كما قيل يومها، وتحديداً المادتين ٧٠  و٨٠ منه اللتين تنصان على أن توجيه التهم للرؤساء والوزراء يصدر عن مجلس النواب وليس القضاء العدلي، وذلك تمهيداً لإحالة هذه التهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الموجود لكن غير "الشغّال وغير الفعّال"، ماذا تغير؟ وهل سيلقى القاضي البيطار مصير سلفه القاضي صوان؟ أم أن البيطار إستطاع، على مسافة خمسة أشهر من تسلمه ملف الإنفجار غير النووي للمرفأ، تحصين نوافذ وجدران منزله منعاً لتسرّب الإرتياب المشروع من إحدى التشققات؟

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2021-07-05
06:23 | 2021-07-05
06:22 | 2021-07-05
06:19 | 2021-07-05
06:10 | 2021-07-05
06:00 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website