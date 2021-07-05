كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!

في صدمة جديدة للغلاء الفاحش الذي يطال مختلف السلع حتّى البسيطة منها، ارتفع سعر عصير "بونجوس الهرم" إلى 2000 ليرة بعدما كان ثمنه في الأيام العادية قبل الأزمة 250 ليرة فقط.