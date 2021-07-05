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لبنان
كان يوماً بـ 250 ليرة.. كم أصبح سعر "بونجوس الهرم"؟!
Lebanon 24
05-07-2021
|
01:54
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في صدمة جديدة للغلاء الفاحش الذي يطال مختلف السلع حتّى البسيطة منها، ارتفع سعر عصير "بونجوس الهرم" إلى 2000 ليرة بعدما كان ثمنه في الأيام العادية قبل الأزمة 250 ليرة فقط.
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