المجاعة بدأت وهذا هو المؤشر

يقول خبير اقتصادي "ان بوادر مجاعة بدأت تلوح في الأفق في لبنان، مع تراجع إستهلاك اللحوم بنسبة تفوق الـ 85 في المئة بسبب الارتفاع الكبير

في اسعارها".

اضاف" إن إستهلاك اللحوم هو عادة مؤشر سلامة المجتمعات واستقرارها، وبالتالي فإن هذا التراجع هو مؤشّر خطير على بدء ظهور معالم مجاعة محتملة ".

يذكر ان كيلو لحم الغنم وصل سعره في اغلب الاسواق اللبنانية الى ٢٤٠ الف ليرة فيما بلغ سعر كيلو لحم البقر ما بين ١٤٠ و١٧٠ الف ليرة.

وانعكس هذا الارتفاع تراجعا في نسبة مبيع اللحم في السوق المحلي نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهذا ما يؤكّده أغلب القصّابين، مُعلنين أنّهم أمام أزمة لحوم خطيرة، فيما بات اغلب اللبنانيين يعلنون صراحة انهم" غيًروا كثيرا في اولوياتهم الغذائية".