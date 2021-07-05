لبنان

خطوة.. هل سُيقدم عليها برّي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2021 | 09:45
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قبل أيام، وصل إلى بيروت وفدٌ روسي من أجل تقديم خطط بشأن مشاريع استثمارية، وهو الأمر الذي استبق وصول شركات أميركية منخرطة في هذا المجال.

 

وتقول مصادر سياسية مطلعة أن "تلقف لبنان العروضات الروسية واعطائها أهمية، أزعج القيادة الأميركية في واشنطن، خصوصاً أن موعد البحث بالشراكة في لبنان مع الأطراف الدولية الأخرى لم يحن وقتها بعد".

 

وترى المصادر أن "أي دخول لشركة روسية إلى لبنان لبناء مشاريع استثمارية قد يحتاج إلى تشريع عبر مجلس النواب، وهو الأمر الذي سيتحمله بري بالدرجة الأولى".

 

وتسأل المصادر نفسها: "هل سيخطو بري هذه الخطوة ويُعاكس الإرادة الأميركية؟"

المصدر: لبنان 24

لبنان

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