لبنان

أبيض: نسبة الأشخاص الذين أخذوا جرعتي اللقاح في لبنان منخفضة وهي حوالى 12 %

Lebanon 24
05-07-2021 | 02:35
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شدد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض على وجوب الحد من انتشار المتحور "دلتا"، من خلال التزام الفرد بالتدابير الوقائية وقيام المؤسسات والأجهزة المسؤولة بواجباتها في ما يخص الإجراءات المعلنة.

وإذ أشار أبيض، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، الى أن هذا المتحور قادر على الانتشار بشكل أكبر، أكد أن اللقاحات فعالة ضده، آسفاً لأن نسبة الأشخاص الذين أخذوا جرعتي اللقاح في لبنان لا تزال منخفضة وهي حوالى 12 %.

وشدد على أنه لا يمكن ترك القطاع الاستشفائي وحيداً، لافتاً الى التقنين الحاصل في الكهرباء وترشيد استهلاك الأدوية، اضافة الى الظروف الصعبة التي دفعت بالعاملين الى الهجرة، مؤكداً ضرورة دعم القطاع الاستشفائي.

وتفهم أبيض الأسباب الموجبة لإجراء الامتحانات الرسمية الثانوية، الا انه تساءل حول ما سيغيره اجراء امتحانات الصفوف الأخرى، محذراً بالتالي من ان التجمعات ستزيد من انتشار المتحور.
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