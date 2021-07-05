البواخر ستفرغ حمولتها اليوم.. البراكس: هذا هو الحلّ لمشكلة الطوابير!





ولفت إلى أن ذلك "ليس حلا جذريا لانه يتعلق بمصرف لبنان الذي ما زال هناك ضبابية في سياسته، ولا نعرف اذا كان سيلتزم إعطاء الموافقات على الاعتمادات للشركات المستوردة بصورة متواصلة وبالكميات التي تكفي السوق المحلية، بعد ان حصل على الموافقات الاستثنائية من السلطة السياسية، خلال فترة الثلاثة أشهر التي تم الاتفاق عليها". أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "المعطيات تشير إلى الاتفاق على تفريغ حمولة البواخر المتوقفة عند الشواطىء اللبنانية اليوم، وسيتم توزيع البنزين مما سيؤدي الى زيادة عدد المحطات التي ستشغل خراطيمها، وبالتالي التخفيف من الطوابير التي نشهدها في الشوارع منذ فترة".ولفت إلى أن ذلك "ليس حلا جذريا لانه يتعلق بمصرف لبنان الذي ما زال هناك ضبابية في سياسته، ولا نعرف اذا كان سيلتزم إعطاء الموافقات على الاعتمادات للشركات المستوردة بصورة متواصلة وبالكميات التي تكفي السوق المحلية، بعد ان حصل على الموافقات الاستثنائية من السلطة السياسية، خلال فترة الثلاثة أشهر التي تم الاتفاق عليها".

على صعيد متصل، قال البراكس في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" (93.3) أن "الشركات المستوردة تسلّم كميات كافية للسوق المحلي، لكن المشكلة هي في أن بواخر تابعة لشركات معينة لم تتمكن من التفريغ، ما اضطر هذه الشركات الى تقليل الكميات التي تسلّمها الى السوق".

وإذ أوضح البراكس أنّ "المعطيات تشير الى أن مصرف لبنان سيحل اليوم مشكلة البواخر، ما سيريح السوق ويسمح لبعض المحطات المقفلة بفتح أبوابها"، اعتبر أن "حل مشكلة الطوابير، يكمن في تأمين مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة لاستيراد الكميات الكافية لحاجة البلد، كما يجب على الدولة أن تلتزم بإيصال كل الكميات المستوردة الى المحطات وهذا الامر لا يحصل بسبب التهريب والتخزين".

ولفت الى أن "المحطات ملزمة بسياسة التقنين لان الكميات التي تتسلمها قليلة وليست يومية".