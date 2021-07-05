الحرارة إلى مزيد من الارتفاع.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات خصوصا شمال البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24و 32 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض محدود في درجات الحرارة على الساحل (ضمن معدلاتها الموسمية) دون تعديل يذكر في الداخل والجبل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات خصوصا شمال البلاد حيث يحتمل تساقط الرذاذ.

الثلثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات خصوصا شمال البلاد.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات من حين لآخر.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبل دون تعديل يذكر على الساحل.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية - غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.

- الانقشاع: جيد يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,32

- ساعة غروب الشمس: 19,53