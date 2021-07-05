29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خيارات الحريري محدودة... فماذا لو اعتذر؟
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
05-07-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع عودة الرئيس المُكلّف سعد الحريري الى لبنان أصبحت خياراته محدودة الى حدّ بعيد، فإما أن يقدّم تشكيلة حكومية ويدخل من جديد في لعبة الأخذ والرّد مع رئيس الجمهورية ميشال عون أو يقدّم اعتذاره عن التشكيل كما يتردّد في بعض الأوساط. ولكن، ماذا لو اعتذر الحريري فعلاً عن عدم التشكيل؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية؟
من الواضح أن القوى السياسية مُكبّلة وربما ستصبح أقل قدرة على الحركة في حال اعتذار الحريري، اذ انها عاجزة عن ضمان قبول احدى الشخصيات المطروحة في لبنان بفكرة التكليف في هذه الظروف الخانقة التي من شأنها أن تطيح بالمستقبل السياسي لأي شخصية في ظل انعدام التوافقات الدولية على الإسهام في إنقاذ البلاد من الانهيار الحاصل.
ولعلّ تقديم الرئيس الحريري اعتذاره عن عدم التشكيل من دون تسمية شخصية يسلّمها راضياً مهمة التكليف سيجعل من قوى الثامن من آذار مربكة في الذهاب نحو حكومة لون واحد، ذلك لأن الرأي العام، وبعد تجربة الرئيس حسان دياب، لم يعد متقبّلاً لهذا الشكل من الحكومات بالإضافة الى ان فريق 8 اذار لم يعُد قادرا على تأمين إجماع من كتله النيابية حول شخصية محددة في ظل الخلاف القائم بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
من جهة أخرى، فإن التوجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون يهدف الى حكومة يتفاهم بشكل كامل مع رئيسها ويبني معه تحالفاً عميقاً من أجل تأمين سير العملية السياسية واتخاذ القرارات المناسبة التي يرغب عون بها قبل نهاية عهده لحفظ ماء الوجه وإنقاذ ما تبقّى.
في المقابل، لا يبدو ان القوى السياسية الاخرى جاهزة لأي نوع من التصعيد السياسي بوجه الحريري وتحديدا "حزب الله" و"حركة امل" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، وبالتالي فإن تسميتهم لشخصية معارضة للحريري لتولّي رئاسة الحكومة امر غير وارد على الاطلاق، وعليه فإنهم سيصبحون غير قادرين على اتخاذ قرار جدي في هذا الخصوص او حتى طرح شخصية "عادية" بلا طعم او لون سياسي.
اما الخيار الثاني، فهو ان يقوم الحريري بتسمية شخصية سياسية او غير سياسية قبل اعلان اعتذاره، وفي هذه الحالة سندخل في مفاوضات حكومية جديدة بين الرئيس المكلف الجديد ورئيس الجمهورية ويكون الحريري قد استفاد من ابتعاده عن المشهد وتبرئة نفسه من اتهام التعطيل.
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
Lebanon 24
القرار اتخذ.. تسعيرة الانترنت إلى ارتفاع وإليكم الرقم الجديد المتوقع
13:00 | 2021-07-04
04/07/2021 01:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
Lebanon 24
كلامٌ هام من "كهرباء لبنان".. هذا ما أعلنته بشأن التغذية
12:16 | 2021-07-04
04/07/2021 12:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري عاد الى بيروت.. حسم الاعتذار او تشكيلة حكومية جديدة؟
Lebanon 24
الحريري عاد الى بيروت.. حسم الاعتذار او تشكيلة حكومية جديدة؟
08:25 | 2021-07-04
04/07/2021 08:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يغلي مع حركة البلد السياسية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يغلي مع حركة البلد السياسية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:52 | 2021-07-04
04/07/2021 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعيم حلاوي للوزير السابق "المستفِز".. ولك قرفتنا يا زلمي!
Lebanon 24
نعيم حلاوي للوزير السابق "المستفِز".. ولك قرفتنا يا زلمي!
07:00 | 2021-07-04
04/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
06:25 | 2021-07-05
جعجع: صرف الاحتياطي الإلزامي يعني القضاء على كل فرصة للنهوض الاقتصادي
06:23 | 2021-07-05
بري التقى سفيرة السويد في زيارة تعارفية .
06:22 | 2021-07-05
الاوضاع المعيشية بين عكر و"العمالي العام"
06:19 | 2021-07-05
كركي أوقف السلفات المالية لمستشفى الأرز وأنذر صيدلية
06:10 | 2021-07-05
تعليق إضراب اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
06:00 | 2021-07-05
11 شهرًا على انفجار مرفأ بيروت.. "المعركة" لا تزال في بدايتها!
فيديو
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
Lebanon 24
بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 13:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
Lebanon 24
مشهد لن تراه كل يوم.. لحظة انفجار شاحنة مفرقعات على شاطئ مزدحم (صور وفيديو)
05:00 | 2021-07-05
05/07/2021 13:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبشركم بقرب موتي".. تصريح خطير لمقتدى الصدر (فيديو)
Lebanon 24
"أبشركم بقرب موتي".. تصريح خطير لمقتدى الصدر (فيديو)
00:30 | 2021-07-05
05/07/2021 13:43:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact