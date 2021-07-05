لبنان

خيارات الحريري محدودة... فماذا لو اعتذر؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
05-07-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-839770-637610755093036908.jpg
Doc-P-839770-637610755093036908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع عودة الرئيس المُكلّف سعد الحريري الى لبنان أصبحت خياراته محدودة الى حدّ بعيد، فإما أن يقدّم تشكيلة حكومية ويدخل من جديد في لعبة الأخذ والرّد مع رئيس الجمهورية ميشال عون أو يقدّم اعتذاره عن التشكيل كما يتردّد في بعض الأوساط. ولكن، ماذا لو اعتذر الحريري فعلاً عن عدم التشكيل؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية؟

من الواضح أن القوى السياسية مُكبّلة وربما ستصبح أقل قدرة على الحركة في حال اعتذار الحريري، اذ انها عاجزة عن ضمان قبول احدى الشخصيات المطروحة في لبنان بفكرة التكليف في هذه الظروف الخانقة التي من شأنها أن تطيح بالمستقبل السياسي لأي شخصية في ظل انعدام التوافقات الدولية على الإسهام في إنقاذ البلاد من الانهيار الحاصل.

ولعلّ تقديم الرئيس الحريري اعتذاره عن عدم التشكيل من دون تسمية شخصية يسلّمها راضياً مهمة التكليف سيجعل من قوى الثامن من آذار مربكة في الذهاب نحو حكومة لون واحد، ذلك لأن الرأي العام، وبعد تجربة الرئيس حسان دياب، لم يعد متقبّلاً لهذا الشكل من الحكومات بالإضافة الى ان فريق 8 اذار لم يعُد قادرا على تأمين إجماع من كتله النيابية حول شخصية محددة في ظل الخلاف القائم بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

من جهة أخرى، فإن التوجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون يهدف الى حكومة يتفاهم بشكل كامل مع رئيسها ويبني معه تحالفاً عميقاً من أجل تأمين سير العملية السياسية واتخاذ القرارات المناسبة التي يرغب عون بها قبل نهاية عهده لحفظ ماء الوجه وإنقاذ ما تبقّى.

في المقابل، لا يبدو ان القوى السياسية الاخرى جاهزة لأي نوع من التصعيد السياسي بوجه الحريري وتحديدا "حزب الله" و"حركة امل" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، وبالتالي فإن تسميتهم لشخصية معارضة للحريري لتولّي رئاسة الحكومة امر غير وارد على الاطلاق، وعليه فإنهم سيصبحون غير قادرين على اتخاذ قرار جدي في هذا الخصوص او حتى طرح شخصية "عادية" بلا طعم او لون سياسي.

اما الخيار الثاني، فهو ان يقوم الحريري بتسمية شخصية سياسية او غير سياسية قبل اعلان اعتذاره، وفي هذه الحالة سندخل في مفاوضات حكومية جديدة بين الرئيس المكلف الجديد ورئيس الجمهورية ويكون الحريري قد استفاد من ابتعاده عن المشهد وتبرئة نفسه من اتهام التعطيل.  
 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2021-07-05
06:23 | 2021-07-05
06:22 | 2021-07-05
06:19 | 2021-07-05
06:10 | 2021-07-05
06:00 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website