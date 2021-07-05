لبنان

عكار مقطوعة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2021 | 03:15
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باتت غالبية المحطات في عكار خالية من المحروقات بسبب رفض الشركة المعنية إرسال الصهاريج إلى المنطقة، بعد تكرار حوادث توقيف الصهاريج على الطرقات ومصادرة حمولتها .

 

وعمد عدد من المحطات الى نزع الات تعبئة البنزين حتى اشعار آخر نتيجة الإشكالات الأمنية التي تتكرر يومياً أمام المحطات.

 

وقد وجه اصحاب المحطات نداء إلى محافظ عكار المحامي عماد اللبكي والأجهزة الأمنية وفاعليات المنطقة بضرورة تأمين الحماية اللازم للصهاريج المتجهة الى المنطقة .

 

في المقابل تفيد معلومات أخرى "ان البنزين متوافر في المحطات في عكّار  لكن اصحاب المحطات يقفلونها نهارا ويعمدون الى فتحها في ساعات متأخرة من الليل  لتزويد سيارات تابعة لشخصيات دينية وبلدية بالبنزين، وان احد اصحاب المحطات يجاهر بالقول لسائليه "عندي بنزين بس ما بدي عبي لحدا".

 

المصدر: لبنان 24

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