لبنان

"بن نجّار" المدعوم يُباع في السويد! (فيديو)

Lebanon 24
05-07-2021 | 03:11
A-
A+
Doc-P-839776-637610770975642093.jpg
Doc-P-839776-637610770975642093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف أحد المواطنين المقيمين في السويد أنّه وجد عن طريق الصدفة منتج القهوة الشهير "بن نجّار" يباع هناك وعليه عبارة "منتج مدعوم من وزارة الاقتصاد والتجارة". 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بري التقى سفيرة السويد في زيارة تعارفية .
lebanon 24
05/07/2021 13:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الليبية: لا يمكن أن نكون تحت سيطرة جهات مدعومة من الخارج لافتعال الحرب
lebanon 24
05/07/2021 13:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مستودع في برقايل يُستخدم لتخزين المازوت المدعوم لبيعه في السوق السوداء (صور)
lebanon 24
05/07/2021 13:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
اختيار الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا أمميا جديدا لليمن
lebanon 24
05/07/2021 13:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24

السويد

مدعوم

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:25 | 2021-07-05
06:23 | 2021-07-05
06:22 | 2021-07-05
06:19 | 2021-07-05
06:10 | 2021-07-05
06:00 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website