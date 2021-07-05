ميّت وحشري

تشكو غالبية المحلات المعنية بلوازم دفن الموتى من ازمة غلاء "فاتورة الدفن" ما يجعل اهل الفقيد يحجمون عن الكثير من "مستلزمات الدفن".

ويقول احد اصحاب المحلات" نعاني ازمة اساسية تتعلق بارتفاع المواد الاولية لصناعة التوابيت، مثل الخشب ومواد الدهان والقماش وغيرها ما ينعكس ارتفاعا كبيرا في اسعارها، ويضعنا في "مواجهة" مع اهل الفقيد.كما ان الازمة تشمل ايضا اسعار باقات الزهور وسائر المستلزمات، ناهيك عن كلفة بدل النقل بسيارات الموتى".

احد المواطنين الظرفاء الذي كان يعلق على الموضوع داعيا الى حرقه بعد وفاته "لتوفير كل هذه المستلزمات وتوزيع رفاته هدايا للناس"، قوبل بتعليق مماثل من ضيوفه" يلعنك على هالسيرة عند الصبح. انت موت وما عليك. ميت وحشري كمان؟"