"نسينا كهرباء الدولة"!

علّق أحد المراقبين على عملية تقنين عمل المولّدات بسبب الأزمة التي تطال مادة المازوت بالقول: "غريب أنّنا نسينا تماماً كهرباء الدولة الأساسية وأصبحنا نطلب الشفقة من أصحاب المولّدات ونتسوّلهم كي لا يوقفوا تشغيل مولداتهم.. لقد أصبحت كهرباء المولّدات اليوم مكان الكهرباء الأساسية التي تكاد تزورنا في النهار مرة واحدة ولساعة أو ساعتين فقط".