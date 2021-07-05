لبنان

الوزارة مستاءة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2021 | 05:15
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يسجل استياء من اقدام مرجع  كبير على تطعيم اعداد من مناصريه من دون التنسيق مع الوزارة المعنية والمولجة قانونا باحصاء جميع من اخذوا اللقاح. 
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