لبنان

قبلان: السلم الاهلي في خطر.. وهذا هو الحلّ

Lebanon 24
05-07-2021 | 05:03
A-
A+
Doc-P-839799-637610838251408180.jpg
Doc-P-839799-637610838251408180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء إلى "من يهمه الأمر":
"نحن أمام بوادر مجاعة شاملة وكوارث لم تمر في تاريخ لبنان، والشعب اللبناني يعاني من مافيا سوق وكارتيلات تحتكر كل المواد الأساسية، 72 في المائة من الأسر في حاجة إلى الطعام، 35 في المائة من الأسر تأوي إلى الفراش ببطون خاوية، 30 في المائة من أطفال لبنان على طريق الموت السريري، أكثر أسعار المواد الأساسية ارتفعت بما يفوق قدرة المواطن، الليرة صارت في خبر كان، مجموعات الإحتكار التي تشكل "نادي القوة القديم الجديد" تحتكر أنفاس الناس بدءا من المحروقات وانتهاء بحبة الدواء وقطرة الماء وعلى عينك يا دولة.

لبنان في قلب الجحيم والآتي أخطر وسط إفلاس سياسي نقدي معيشي ولعبة انتحار مجنونة يدفع الشعب المنهوب ثمنها، كل ذلك وسط "عاصفة تضخم" أشبه بتسونامي يأكل الأخضر واليابس، أَمن السكان الغذائي كارثي وكذلك أمن الدواء والإستشفاء، أَمن الطاقة بيد مجموعة احتكارية تمارس أسوأ أنواع "الخيانة العظمى"، فيما حكومة تصريف الأعمال تدير ظهرها للكارثة.

لذلك المطلوب من القوى الوطنية فعل شيء ما، لأن الغلاء والفقر والجوع والمازوت والبنزين والخبز والفلتان وغياب الدولة والإحتكار الشامل بات بمثابة صاعق قد يأخذ البلد نحو كارثة أهلية لها ما لها من تبعات دولية وإقليمية، والحل اليوم وليس غدا وعلى قاعدة الدفع بألف طريقة وطريقة لتشكيل حكومة "إنقاذ مشروع الدولة" لأن مشروع الدولة والسلم الأهلي بخطر وشيك".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2021-07-05
11:13 | 2021-07-05
10:56 | 2021-07-05
10:55 | 2021-07-05
10:46 | 2021-07-05
10:24 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website