هذه حصيلة توقيفات قوى الأمن خلال شهر حزيران

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه "ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت قطعات قوى الأمن الداخلي خلال شهر حزيران، من توقيف /1604/ اشخاص، وذلك لإرتكابهم أفعالا جرمية مختلفة على كل الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة، وذلك وفقا للجدول المرفق ربطا".