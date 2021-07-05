لبنان

مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى عن سرقة أبواب ونوافذ حديدية في منشآت كفرزبد

Lebanon 24
05-07-2021 | 05:46
A-
A+
Doc-P-839813-637610860941518032.jpg
Doc-P-839813-637610860941518032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها "تقدمت بشكوى امام النيابة العامة التمييزية حول سرقة أبواب ونوافذ حديدية، حيث تبين أن السرقة طالت (أبوابا حديدية عدد 8 ونوافذ حديدية عدد 3 وبابا خشبيا عدد 1) من المباني والمنشآت في الحمى الوطني "المحمية" في كفرزبد والواقعة على استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (حرم نهر الليطاني ومفيضه) بموجب المرسوم 18093/1957 تاريخ 17/12/1957 والواقعة بين العقارات من الرقم 253 حتى الرقم 282 من منطقة كفرزبد العقارية، وذلك من الجهة الشمالية ومن العقارات رقم 1 حتى الرقم 3 من منطقة عنجر العقارية، وذلك من الجهة الجنوبية (نهر شمسين) ومن العقارات رقم 8 حتى الرقم 16 من منطقة كفرزبد العقارية، وذلك من الجهة الشرقية ومن العقارات رقم 21 حتى الرقم 26 من منطقة كفرزبد العقارية من الجهة الغربية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2021-07-05
11:13 | 2021-07-05
10:56 | 2021-07-05
10:55 | 2021-07-05
10:46 | 2021-07-05
10:24 | 2021-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website