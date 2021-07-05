اعتصام امام قصر عدل بيروت.. ورسالة للقاضي بيطار: كن انت البطل في زمن الهزائم

نفذ عدد من المحتجين وبعض وكلاء اهالي ضحايا انفجار المرفأ، اعتصاما عند مدخل قصر العدل في بيروت، "دعما لتحرك المحامين وللمطالبة باستقلالية القضاء في ملف انفجار مرفأ بيروت، ولدعوة القاضي طارق بيطار للاستمرار في الخطوات التي اتخذها في موضوع الملاحقات ورفع الحصانات"، وسط دعوات من المحتجين الى الشعب اللبناني "لينتفض رفضا للاوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة".وركزت الكلمات على "دور القضاء في حماية الوطن والشعب، وان القضاء يمثل سقف المنزل، فاذا انهار هذا السقف انهار كل البيت، وان أمل اللبنانيين الوحيد المتبقي هو هذا القضاء".وتوجه المعتصمون للقاضي بيطار بالقول: "كن انت البطل في زمن الهزائم"، معتبرين ان "انتفاضة المحامين تشكل الامل للشعب"، ومنتقدين "تقاعس الشعب عن النزول الى الشارع للمطالبة بحقوقه وكرامته وانسانيته المفقودة".واعتبروا ان "الجيل الذي سيعيش في لبنان بعد سنوات هو جيل منهزم وميت، والقضاء هو الامل الوحيد للحفاظ على كرامتنا"، داعين الى "فصل السياسة عن السلطة القضائية".