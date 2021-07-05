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لبنان
مالكو الأبنية المؤجرة: للاعتكاف الضرائبي والتحضير لاعتصامات الاسبوع المقبل
Lebanon 24
05-07-2021
|
05:59
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عقدت الهيئة الادارية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعا استثنائيا برئاسة جوزيف زغيب، وتابعت تطورات وتداعيات تمديد قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.
واسفت في بيان "لما الت اليه حال المالكين القدامى من التمادي في هضم حقوقهم وعدم إنصافهم، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاههم، وإجبار المالك على تحمل اعباء لم يعد يستطيع تحملها، وتركه يعاني الامرين نتيجة التمديد للقوانين الاستثنائية الجاحدة، ضاربين بعرض الحائط ما نص عليه الدستور اللبناني من الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني والذي هو، وفق الفقرة (و) من مقدمة الدستور، نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".
واضافت:" لذلك، قررت الهيئة الادارية في التجمع البدء بتنفيذ الاعتكاف الضرائبي ودعوة جميع المالكيين الى الامتناع عن دفع المستحقات والضرائب والرسوم العائدة الى خزينة الدولة، كربط نزاع مشروع ما بين المالكين والدولة والتي ما زالت تقضم الحقوق وتكيل بمكيالين وتتهرب عن اعادة الحقوق الى اصحابها".
وطالبت ب"التنسيق والتحضير للاعتصامات الذي سوف يدعو اليها تجمع مالكي الابنية المؤجرة الاسبوع المقبل، ووقوف جميع المالكيين وقفة عز وكرامة، صفا واحدا موحدا في وجه القرارات التعسفية التي تسرق ارزاقنا ولقمة عيشنا، والتي لا تأبه بمعاناتنا منذ اكثر من 70 عاما".
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