تعليق إضراب اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان.





وسأل طليس كيف سيستمرّ السائق العمومي وما العمل لأنّ الأمر سيكون انعكاسه على المواطن. إنّ كلامنا واضح نسعى الى تحسين الأمور بالحد الأدنى للتخفيف على السائق ومراعاة ظروف الركاب وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع ونحن اليوم نسير بخطين موازيين: استهل الاجتماع بسام طليس فقال: القطاع البري كما باقي القطاعات يشهد كل يوم مشكلة وأزمة جديدة إننا نحتار من أين سنبدأ بالسياسة وتشكيل الحكومة – الدواء والمواد الغذائية والصحة والكهرباء والمحروقات. إنّ قطاع النقل يتحمّل أعباء كبيرة نيابةً عن غيره والفرق أنّ السائق إزا اشتغل يأكل وإزا لم يعمل لا يؤمّن قوته والانتظار في طوابير الذلّ أمام المحطات لمدّة أقلها أربع ساعات لتعبئة البنزين طار نهاره.وسأل طليس كيف سيستمرّ السائق العمومي وما العمل لأنّ الأمر سيكون انعكاسه على المواطن. إنّ كلامنا واضح نسعى الى تحسين الأمور بالحد الأدنى للتخفيف على السائق ومراعاة ظروف الركاب وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع ونحن اليوم نسير بخطين موازيين:

1- العمل على تذليل العقبات وتسهيل عمل السائقين.

2- تحديد تعرفة جديدة.

وأعلن طليس أنّ قطاع النقل قرّر الأسبوع الماضي الإضراب يوم الأربعاء ولكن بعد الاتصالات الكثيرة التي حصلت سيتمّ لقاء غداً مع دولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب سيتناول مطالب القطاع للحفاظ على السائقين ونأمل أن نتمكن من تأمين بنزين ومازوت مدعوم للسائقين على اعتبار أنّ قطاع النقل سيكون له مستقبل واعد خصوصاً وأنّ الموظفين والعمال وذوي الدخل سيعتمدون عليه لتنقلاتهم. لذلك، نرى أنّ استقبالهم برحمةٍ وشفقة هو أساس عملنا.

وعلى ضوء هذا الاجتماع أقترح تعليق التحرك يوم الأربعاء على أن يعقد يوم الخميس المقبل اجتماعاً لتقييم نتيجة الاجتماع وتحديد الخطوات المقبلة.



وبناءً عليه قرّر المجتمعون تعليق الإضراب نهار الأربعاء في 7 تموز 2021 والعودة الى الاجتماع نهار الخميس في 8 تموز الجاري الساعة العاشرة صباحاً في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر ليبنى على الشيء مقتضاه.





